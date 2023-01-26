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    Аким Алматы поручил разобраться с дорогими электросчетчиками

    26 Января 2023, 15:08

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев ответил на возмущения жителей касательно дорогих счетчиков и заявил, что у граждан должна быть возможность выбора приборов учета по критерию «цена - качество», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жители Ауэзовского района на встрече с акимом города заявили, что при подключении к электричеству «Алатау жарық компаниясы» заставляет их покупать дорогие счетчики по 141 тысячи тенге.

    «Они не работают онлайн. Мы отправляем контролеру показания счетчика каждый месяц по WhatsАpp. Возможно ли снизить стоимость приборов и обязать АЖК включить модем?», - задали вопрос акиму.

    Ерболат Досаев ответил, что не первый раз слышит жалобы такого характера по счетчикам.

    «Почему предлагается только один счетчик? Нужно, чтобы предлагался ряд моделей, интегрированных с системой АЖК, с которых можно снимать данные онлайн и которые можно выбирать по цене и техническим характеристикам по производителю», - отметил аким.

    Аким поручил департаменту по развитию и защите конкуренции по Алматы разобраться в месячный срок с ситуацией на рынке приборов учета.

    «Прошу от вас конкретные критерии для рекомендуемых счетчиков, информацию о том, как устанавливаются, какие организации занимаются. Нужна вся ценовая картина. Стоимость за обслуживание дополнительно. Давайте разберемся, какие участники есть на рынке, кого рекомендовали и почему. Я жду ваших решений и предложений для того, чтобы горожанам дать возможность выбирать те счетчики и компании, которые хорошо их обслуживают по понятным критериям: цена плюс качество. До 1 марта работу закончите», - отметил градоначальник.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Общество Ерболат Досаев
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