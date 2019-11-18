Аким Алматы поручил объявить выговоры полицейским начальникам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил объявить выговоры полицейским начальникам после того, как он без предупреждения посетил мобильные пункты полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким отметил, что горожане, хорошо воспринявшие инициативу по мобильным постам полиции, пожаловались в комментариях, что участковых не заметно на постах.

«Вчера вечером без предупреждения проверил мобильные пункты, расположенные возле «Атакента», ТЦ «Мерей», Зеленого базара, на Арбате, на углу улиц Мендикулова – Бектурова, в парке Ганди. Лишь в одном был участковый. В других либо горел свет, но дежурного не было, либо вместо полицейских находились охранники ТЦ», - написал Бакытжан Сагинтаев в своем Instagram.





По словам акима, такое отношение к обеспечению общественной безопасности недопустимо.

«В этой связи сегодня на аппаратном совещании сделал замечание начальнику ДП города С. Кудебаеву. Поручил объявить выговоры начальникам полиции Медеуского, Алмалинского, Бостандыкского, Жетысуского районов. Акимам районов также сделано предупреждение за отсутствие контроля», - отметил аким.

Кроме того, градоначальник заметил, что замечания горожан по проводимой работе принимаются во внимание.

«Безопасность алматинцев — один из главных приоритетов нашей работы», - написал он.

Ранее глава города проверил работу мобильных пунктов полиции.