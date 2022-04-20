Аким Алматы подверг критике благоустройство парка «Желтоксан»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с промежуточными результатами работ по благоустройству и озеленению парка «Желтоксан» в Турксибском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Сроки сдачи объекта в эксплуатацию неоднократно отодвигались из-за задержек со стороны подрядной организации. Компания должна завершить все работы до сентября текущего года.

Проект предусматривает благоустройство и озеленение парка, в том числе очистку озера и строительство моста длиной в 40 метров.

В ходе осмотра аким города подверг критике качество укладки тротуарной плитки – практически на всех пешеходных дорожках брусчатка просела, заметны расщелины, сколы и трещины. Глава города сделал замечание касательно технологии обработки поверхности деревянных скамеечных комплексов – с них сходит краска еще до сдачи всего объекта в эксплуатацию. Для полного обеспечения территории парка освещением Е. Досаев поручил установить фонари по обеим сторонам пешеходных дорожек. Также отмечено, что при озеленении необходимо учитывать особенности почвы, чтобы правильно подобрать саженцы деревьев или при необходимости газон.

Аким отметил, что парки должны быть комфортными для горожан. Подрядной организации поручено устранить все замечания за счет собственных средств и выполнить работы по благоустройству и озеленению с соблюдением всех требований и технологических процессов.

Е. Досаев подчеркнул, что лично примет парк после завершения проекта по благоустройству и озеленению.

Ожидается, что после сдачи в эксплуатацию парк станет новым центром притяжения для более 20 тыс. жителей из ближайших микрорайонов – Жас канат, Рощи Маяк, Колхозшы и др.