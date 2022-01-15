Аким Алматы поблагодарил журналистов за работу в сложное для страны время

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким города Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда посетил редакции СМИ, подвергшихся нападению террористов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече с коллективом ТК «Алматы» Б. Сагинтаев выразил соболезнование в связи со смертью водителя Муратхана Базарбаева, погибшего при исполнении служебных обязанностей. Его семье будет оказана материальная помощь и выделена трехкомнатная квартира.

Аким пожелал скорейшего выздоровления телеоператору Диаскену Байтибаеву, получившему ранение в руку, и выразил благодарность телеоператору Арсену Сандыбаеву, помогавшему эвакуировать своих товарищей. Им также будет оказана материальная поддержка, помощь в дальнейшей реабилитации.

Б. Сагинтаев также поблагодарил всех сотрудников телеканала «Алматы» за проявленное мужество и исполнение профессиональных обязанностей по информированию горожан во время беспорядков.

Аким города также осмотрел пострадавшие от рук бандитских группировок здания, где размещались телеканалы «Казахстан», «Хабар», «Мир», «Первый канал Евразия». После технического обследования в кратчайшие сроки начнется восстановление.