Аким Алматы поблагодарил работников ЦГКБ за профессионализм во время трагических январских событий
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев посетил центральную городскую клиническую больницу и проверил ход строительства нового корпуса Центра детской неотложной медицинской помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.
Аким Алматы встретился с персоналом Центральной городской клинической больницы и ознакомился с работой Телемедицинского центра и отделений медицинского учреждения.
Ерболат Досаев поблагодарил работников больницы за профессиональное исполнение служебного долга во время трагических январских событий. Персонал оказывал помощь раненым и пострадавшим, военным и гражданским лицам с черепно-мозговыми травмами и огнестрельными ранениями.
Всего во время трагических январских событий в клинику обратилось более 300 пострадавших. Врачи провели свыше 250 операций. Многим пациентам были проведены первичные экстренные операции для стабилизации их состояния и недопущения угрозы для жизни.
В ходе встречи глава города ознакомился с работой приемного отделения, операционного зала, реанимации и офтальмологического отделения.
Аким Алматы также оценил ход строительства нового корпуса Центра детской неотложной медицинской помощи. Объект планируется сдать в эксплуатацию до конца года.
Во время встречи Е. Досаев обсудил с руководством медучреждения и управления общественного здоровья проблемные вопросы и планы дальнейшего развития.
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