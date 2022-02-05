Аким Алматы поблагодарил работников ЦГКБ за профессионализм во время трагических январских событий

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев посетил центральную городскую клиническую больницу и проверил ход строительства нового корпуса Центра детской неотложной медицинской помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Аким Алматы встретился с персоналом Центральной городской клинической больницы и ознакомился с работой Телемедицинского центра и отделений медицинского учреждения.

Ерболат Досаев поблагодарил работников больницы за профессиональное исполнение служебного долга во время трагических январских событий. Персонал оказывал помощь раненым и пострадавшим, военным и гражданским лицам с черепно-мозговыми травмами и огнестрельными ранениями.

Всего во время трагических январских событий в клинику обратилось более 300 пострадавших. Врачи провели свыше 250 операций. Многим пациентам были проведены первичные экстренные операции для стабилизации их состояния и недопущения угрозы для жизни.

В ходе встречи глава города ознакомился с работой приемного отделения, операционного зала, реанимации и офтальмологического отделения.

Аким Алматы также оценил ход строительства нового корпуса Центра детской неотложной медицинской помощи. Объект планируется сдать в эксплуатацию до конца года.

Во время встречи Е. Досаев обсудил с руководством медучреждения и управления общественного здоровья проблемные вопросы и планы дальнейшего развития.