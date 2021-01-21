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    14:21, 21 Январь 2021 | GMT +6

    Аким Алматы ознакомился с организацией учебного процесса для особенных детей

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочего объезда аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с обеспечением мер санитарно-эпидемиологической безопасности в специальной коррекционной школе-интернате №7, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В своем аккаунте в Instagram аким города Б. Сагинтаев отметил, что в связи с началом новой четверти увеличено количество дежурных групп в школах. При этом самыми уязвимыми являются дети с ограниченными возможностями.

    «Посетил специальную коррекционную школу-интернат №7, где ознакомился с организацией учебного процесса и принимаемыми мерами санитарно-эпидемиологической безопасности», - написал аким.

    В школе-интернате обучаются 216 детей, еще для 200 организованы занятия на дому. Созданы условия для социально-психологической реабилитации и адаптации, развития творческого потенциала и трудового обучения. Осваивая азы швейного или столярного дела, подростки после 9-го класса поступают в колледжи, получают профессии. Также здесь проводятся занятия по лечебной физкультуре, музыке и танцам.

    «Будем поддерживать детей с особыми потребностями и создавать необходимые условия для их всестороннего развития. Родителям нужно проявить терпение, так как процесс социализации особенных деток очень непрост»,- отметил аким Алматы.



    Теги:
    Образование Акимат Общество Алматы
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