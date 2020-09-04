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Аким Алматы о Послании Президента РК: Это масштабный пакет для стимулирования экономики

4 Сентября 2020 12:22
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Аким Алматы о Послании Президента РК: Это масштабный пакет для стимулирования экономики

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев выступил на встрече с городской интеллигенцией по обсуждению Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана с участием государственного секретаря Крымбека Кушербаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В своем Послании Глава государства дает видение развития государства в новой реальности – мире в период и после пандемии. Это масштабный пакет для стимулирования экономики. совершенствования системы государственного управления под новые вызовы. Социальные духовные ориентиры. Принципиально важны задачи по формированию нового качества нации», - сказал аким.

Он подчеркнул, что интеллигенция Алматы даст свое видение, как правильно выстроить очень тонкую и чувствительную работу по формированию новой парадигмы духовного развития на современном этапе.

«Действительно, мир изменился, и мы это видим. Главный урок из пандемии для акимата Алматы – это то, что новое качество нации, ее конкурентоспособность и интеллектуальный потенциал зависят, прежде всего от системы здравоохранения; системы образования, от открытости к инновациям через масштабную цифровизацию, от способности нации адаптироваться к требованиям времени и понимания своей высокой ответственности перед прошлым, настоящим и будущим», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

Как подчеркнул аким, основа для этой работы есть. Она заложена Елбасы в Плане нации по реализации 5 институциональных реформ, а также в программе модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру».

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.


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#Акимат   #Общество   #Послание Президента РК-2020  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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