17:10, 07 Июль 2022 | GMT +6
Аким Алматы назвал размер своей зарплаты
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев назвал размер своей заработной платы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Ежемесячный должностной оклад составляет 980 тыс. тенге. Как всем государственным служащим нам иногда тоже выдают премии», - ответил Е. Досаев на вопрос журналиста во время брифинга в СЦК.
31 января 2022 года Ерболат Досаев назначен акимом города Алматы. До этого он занимал пост председателя Национального банка Республики Казахстан.
Фото: ortcom.kz