Аким Алматы назвал размер своей зарплаты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев назвал размер своей заработной платы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежемесячный должностной оклад составляет 980 тыс. тенге. Как всем государственным служащим нам иногда тоже выдают премии», - ответил Е. Досаев на вопрос журналиста во время брифинга в СЦК.

31 января 2022 года Ерболат Досаев назначен акимом города Алматы. До этого он занимал пост председателя Национального банка Республики Казахстан.



