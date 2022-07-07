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    17:10, 07 Июль 2022 | GMT +6

    Аким Алматы назвал размер своей зарплаты

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев назвал размер своей заработной платы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ежемесячный должностной оклад составляет 980 тыс. тенге. Как всем государственным служащим нам иногда тоже выдают премии», - ответил Е. Досаев на вопрос журналиста во время брифинга в СЦК.

    31 января 2022 года Ерболат Досаев назначен акимом города Алматы. До этого он занимал пост председателя Национального банка Республики Казахстан.


    Фото: ortcom.kz
    Теги:
    Акимат Алматы
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