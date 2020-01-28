Аким Алматы назвал дату очередной встречи с горожанами

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бахытжан Сагинтаев рассказал, когда проведет отчетную встречу с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким отметил, что стартовали ежегодные отчетные встречи акимов всех уровней.

«Сегодня в школе №68 ознакомился, как отчитывается руководитель Бостандыкского района А. Рахимбетов. Основной акцент предложил сделать на вопросах. По озвученным жителями микрорайонов «Орбита» запросам продолжим освещение и благоустройство дворов и общественных пространств», - отметил аким.

Он отметил, что каждый аким района проведет по пять локальных отчетов.

«Планирую посетить встречи в каждом районе. Моя отчетная встреча перед горожанами состоится 19 февраля. О месте и времени сообщу дополнительно», - отметил аким.



