Аким Алматы назвал дату очередной встречи с горожанами
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бахытжан Сагинтаев рассказал, когда проведет отчетную встречу с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Аким отметил, что стартовали ежегодные отчетные встречи акимов всех уровней.
«Сегодня в школе №68 ознакомился, как отчитывается руководитель Бостандыкского района А. Рахимбетов. Основной акцент предложил сделать на вопросах. По озвученным жителями микрорайонов «Орбита» запросам продолжим освещение и благоустройство дворов и общественных пространств», - отметил аким.
Он отметил, что каждый аким района проведет по пять локальных отчетов.
«Планирую посетить встречи в каждом районе. Моя отчетная встреча перед горожанами состоится 19 февраля. О месте и времени сообщу дополнительно», - отметил аким.
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