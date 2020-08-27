+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: 14 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Аким Алматы наградил героя-тяжелоатлета, спасшего людей во время пожара

27 Августа 2020 17:40
Поделиться:
Аким Алматы наградил героя-тяжелоатлета, спасшего людей во время пожара

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким города Алматы наградил тяжелоатлета, спасшего из огня шестерых человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Наемный рабочий спас хозяев дома при пожаре в Зайсане
Пожар с побережья Каспия перекинулся на природный резерват «Акжайик» Сухостой горит в Алматы Пожар на складах в Усть-Каменогорске локализован

Бакытжан Сагинтаев наградил тяжелоатлета Даурена Рымкулова нагрудным знаком «Еңбегі үшін».

«Поступок профессионального спортсмена, который помог вывести из задымленного подъезда шестерых человек, в том числе и детей, достоин уважения. Проявленное мужество и неравнодушное отношение к людям, оказавшимся в беде, свидетельствуют об активной гражданской позиции, развитом чувстве долга перед обществом. Алматинцы гордятся тобой, Даурен!»,- отметил аким города.

Напомним , 14 августа до прибытия пожарных подразделений Даурен Рымкулов с риском для жизни дважды возвращался в задымленный подъезд, чтобы спасти людей.

Приказом министра внутренних дел РК «За проявленную смелость» тяжелоатлет также был награжден медалью «Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін».


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Происшествия   #Акимат  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив