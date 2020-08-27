Аким Алматы наградил героя-тяжелоатлета, спасшего людей во время пожара

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким города Алматы наградил тяжелоатлета, спасшего из огня шестерых человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бакытжан Сагинтаев наградил тяжелоатлета Даурена Рымкулова нагрудным знаком «Еңбегі үшін».

«Поступок профессионального спортсмена, который помог вывести из задымленного подъезда шестерых человек, в том числе и детей, достоин уважения. Проявленное мужество и неравнодушное отношение к людям, оказавшимся в беде, свидетельствуют об активной гражданской позиции, развитом чувстве долга перед обществом. Алматинцы гордятся тобой, Даурен!»,- отметил аким города.

Напомним , 14 августа до прибытия пожарных подразделений Даурен Рымкулов с риском для жизни дважды возвращался в задымленный подъезд, чтобы спасти людей.

Приказом министра внутренних дел РК «За проявленную смелость» тяжелоатлет также был награжден медалью «Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін».