Аким Алматинской области прокомментировал дело Багдата Манзорова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Алматинской области Амандык Баталов прокомментировал дело своего заместителя Багдата Манзорова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда ситуация случилась, да, он пришел ко мне и сказал, что это по старой работе у него, по Алматы. Раз такая ситуация случилась, он попросил у меня отпуск без содержания. Я ему дал. Было это или не было - это следственные органы разберутся. Но его как человека знаю давно. Он работал акимом Коксуского района. Потом пришел ко мне работать. Работал всего около два месяца. За это время я давал ряд поручений. Он с ними справлялся. Я же не могу ему сказать: «Пиши заявление, уходи и иди разбирайся». Человеческая сторона тоже должна быть. С любым такая ситуация может случиться», - сказал аким Алматинской области, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, по делу заместителя акима разберутся следственные органы.

«Если он виновен, он будет отвечать, если не виновен - будет дальше работать», - подчеркнул Амандык Баталов.

Напомним, в Генеральной прокуратуре прекратили дело в отношении заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова.

Ранее в Агентстве РК по противодействию коррупции ответили, почему прекратили дело в отношении замакима.

В конце сентября Агентство сообщало о задержании заместителя акима Алматинской области.