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    Аким Алматинской области проголосовал на выборах

    19 Марта 2023, 11:06

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Глава Алматинской области Марат Султангазиев отдал свой голос на выборах в Мажилис и маслихаты. Он проголосовал на избирательном участке №949, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня я реализовал свое право и проголосовал на выборах. Нужно отметить, что эти выборы особенные, так как проходят по смешанной системе. Сегодня жители Алматинской области активно участвуют в процессе голосования. На выборах важен каждый голос», - сказал Марат Султангазиев.

    Он призвал каждого жителя региона выполнить свой гражданский долг.

    «Я думаю, если человек заботится о будущем своей страны, то он должен выразить свою гражданскую позицию – в первую очередь через участие в выборах. По итогам выборов сформируется новое поколение политиков. Это связано с тем, что среди кандидатов много молодежи и тех, кто ранее не участвовал в выборах», - отметил М. Султангазиев.

    В заключение аким поздравил жителей с наступающим праздником Наурыз и призвал принять участие в голосовании.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Выборы Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
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