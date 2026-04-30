KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Аким Алматинской области Марат Султангазиев — чистота начинается с порядка

    Майские праздничные выходные в Алматинской области объявлены «Днями чистоты». В течение трех дней на всех туристических объектах региона, в местах массового пребывания людей, парках и дворах пройдут масштабные субботники, передает Kazinform.

    Кольсай
    Фото: акимат Алматинской области

    Мероприятия организуются в рамках акции «Таза Қазақстан». В них примут участие сотрудники национальных парков, лесники, егеря, общественные активисты, волонтеры, предприниматели, представители общественных организаций и жители региона.

    В Алматинской области насчитывается более десяти туристических дестинаций и свыше ста популярных туристических маршрутов. В период трехдневных праздничных выходных традиционно увеличивается поток туристов, направляющихся в горы, к рекам, озерам и другим природным объектам. Поэтому крайне важно, чтобы гости не загрязняли окружающую среду и утилизировали отходы в специально отведенных местах. Особое внимание будет уделено чистоте туристических зон.

    В этой связи аким области Марат Султангазиев призвал жителей и гостей бережно относиться к природе родного края и активно участвовать в акции «Таза Қазақстан».

    Алматинская область
    Фото: акимат Алматинской области

    — Уважаемые жители области! Наш народ издревле придавал особое значение понятию чистоты, связывая его с чистотой души и искренностью намерений. Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, акция «Таза Қазақстан» — это не разовая кампания, а уникальная инициатива, направленная на возрождение лучших качеств нашего народа. Чистота — это зеркало цивилизации. Мы не должны ограничиваться только субботниками — необходимо сделать заботу об окружающей среде ежедневной привычкой. Каждый житель должен ответственно относиться к своему двору, каждый коллектив — к своей организации, — отметил глава региона на своей странице в социальных сетях.

    Марат Султангазиев обратил внимание, что обществу особенно важно участие предпринимателей, поскольку это показатель социальной ответственности бизнеса. Соответствие объектов эстетическим требованиям, безусловно, украсит наш регион, сказал он.

    Алматинская область
    Фото: акимат Алматинской области

    — Наша общая цель — построение безопасного общества, основанного на принципах «Закона и порядка». Ведь там, где есть порядок, есть и чистота, и благополучие. Служение Родине начинается с таких простых, но важных дел. Призываю всех присоединиться к этой доброй инициативе и вместе сделать наш регион территорией ответственности и созидания! — заключил глава региона.

    Акимат Алматинская область Марат Султангазиев Природа Регионы Казахстана Субботник Таза Қазақстан Экология
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор