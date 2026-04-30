Аким Алматинской области Марат Султангазиев — чистота начинается с порядка

Майские праздничные выходные в Алматинской области объявлены «Днями чистоты». В течение трех дней на всех туристических объектах региона, в местах массового пребывания людей, парках и дворах пройдут масштабные субботники, передает Kazinform.

Мероприятия организуются в рамках акции «Таза Қазақстан». В них примут участие сотрудники национальных парков, лесники, егеря, общественные активисты, волонтеры, предприниматели, представители общественных организаций и жители региона.

В Алматинской области насчитывается более десяти туристических дестинаций и свыше ста популярных туристических маршрутов. В период трехдневных праздничных выходных традиционно увеличивается поток туристов, направляющихся в горы, к рекам, озерам и другим природным объектам. Поэтому крайне важно, чтобы гости не загрязняли окружающую среду и утилизировали отходы в специально отведенных местах. Особое внимание будет уделено чистоте туристических зон.

В этой связи аким области Марат Султангазиев призвал жителей и гостей бережно относиться к природе родного края и активно участвовать в акции «Таза Қазақстан».

Фото: акимат Алматинской области

— Уважаемые жители области! Наш народ издревле придавал особое значение понятию чистоты, связывая его с чистотой души и искренностью намерений. Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, акция «Таза Қазақстан» — это не разовая кампания, а уникальная инициатива, направленная на возрождение лучших качеств нашего народа. Чистота — это зеркало цивилизации. Мы не должны ограничиваться только субботниками — необходимо сделать заботу об окружающей среде ежедневной привычкой. Каждый житель должен ответственно относиться к своему двору, каждый коллектив — к своей организации, — отметил глава региона на своей странице в социальных сетях.

Марат Султангазиев обратил внимание, что обществу особенно важно участие предпринимателей, поскольку это показатель социальной ответственности бизнеса. Соответствие объектов эстетическим требованиям, безусловно, украсит наш регион, сказал он.

Фото: акимат Алматинской области