Аким Алатауского района прокомментировал инцидент с журналистом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алатауского района прокомментировал ситуацию с произошедшим инцидентом с журналистом ТК «Хабар 24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы не оправдываем действия охранника. Во время инцидента меня не было в здании акимата. Я находился на объезде. Если сказать об охраннике, он не является сотрудником Алатауского акимата. Он из частной компании работает у нас с марта месяца. Сейчас на период расследования он отстранен от работы. Я и мои заместители не давали ему такого поручения, чтобы не пропускали журналиста в здание акимата. По данному факту создана комиссия, будет проведено служебное расследование», - прокомментировал Азамат Калдыбеков.

Напомним, журналистку силой вывели из здания акимата Алатауского района Алматы.

Журналист Акбопе Танирберген опубликовала видео инцидента в своей странице социальной сети.



