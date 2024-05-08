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    22:23, 07 Май 2024 | GMT +6

    Аким Актюбинской области разъяснил ситуацию с отсрочкой по кредитам пострадавшим от паводков

    акимат Актюбинской области, кредиты, паводки
    Фото: акимат Актюбинской области

    Аким Актюбинской области Асхат Шахаров встретился с банкирами для разъяснения ситуации с отсрочкой по кредитам. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

    По поручению Главы государства  пострадавшим от паводков Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка совместно с банками и микрофинансовыми организациями с 1 апреля предоставляется отсрочка платежей по кредитам на три месяца. Такая же отсрочка предоставляется и предпринимателям, у которых из-за паводка нарушилась хозяйственная деятельность.

    Однако актюбинцы, проживающие сейчас во временных пунктах эвакуации жалуются, что в банках им отказывают в отсрочке, либо выдвигают невыгодные условия по дальнейшим платежам.

    — Люди с такими жалобами обращаются к членам общественного штаба. К примеру, «Береке банк» дает отсрочку на два месяца, но с условием возврата платежа в двойном размере в следующие месяцы. Получается, человек должен будет гасить в месяц сразу двойную оплату. Так не должно быть. Отсрочка по возврату кредита дается лицам, пострадавшим от паводка с целью поддержать их в трудный период, — сказал  аким области банкирам.

    На период отсрочки банки и МФО не начисляют штрафы и пени за просрочку платежей.

    Списки пострадавших составляют акиматы г. Актобе и районов. Их потом передают в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

    По области направлены списки пострадавших в количестве 5 900 физических и около 200 юридических лиц. На сегодня агентством сформирован список пострадавших регионов, который был направлен всем банкам второго уровня. С учетом этого, было рекомендовано принимать заявления от пострадавших, которые самостоятельно обратились к кредиторам.

    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Кредит Акимат Режим ЧС Банки МФО Паводки в Казахстане Ущерб Актюбинская область Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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