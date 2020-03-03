Аким Актюбинской области раскритиковал госорганы, закупающие импортный товар

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе выставки местных товаропроизводителей в Центре искусств аким Актюбинской области раскритиковал работу некоторых госорганов, которые приобретают импортные товары вместо отечественных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем выступлении глава региона отметил, что еще не в полной мере используется потенциал казахстанского и местного содержания в закупках государственных органов и квазисектора.

«Согласно анализу, выявлено, что некоторые госорганы до сих пор приобретают импортируемый товар, при этом в нашем регионе имеются производители данной продукции, кроме того, по некоторым позициям товары даже качественнее и при этом дешевле. Поэтому в текущем году необходимо довести долю местного содержания в среднем не менее чем на 50%, а по таким товарам как продукция пищевой и лёгкой промышленности, строительных материалов, мебельной продукции KPI должен составлять не менее 90%», - сказал аким области Ондасын Уразалин.

В рамках мероприятия были подписаны ряд меморандумов на поставку товаров между детскими дошкольными учреждениями и местными производителями мяса говядины и молочной продукции, при этом товаропроизводители приняли на себя обязательства по реализации для населения продуктов по ценам, ниже рыночных.