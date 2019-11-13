Аким Актюбинской области прокомментировал убийство школьника в Актобе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин прокомментировал убийство школьника в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это тот вопрос, где статистика, наверное, меньше всего нужна. Неважно, сколько людей погибло – за этим стоит трагедия. И каждый случай сам по себе индивидуален и трагичен. Мы сейчас можем сетовать на воспитание родителей, на недостатки в работе преподавателей. Но случилось то, что случилось. И по каждому факту мы проводим соответствующее расследование», - сказал Ондасын Уразалин на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, дополнительная информация об убийстве школьника будет обнародована позже.

«Вчерашний случай, когда погиб десятиклассник школы №61 – это тоже трагедия. И сейчас правоохранительные органы проводят соответствующее расследование. Я, конечно, владею определенной оперативной информацией относительно того, как и что произошло, но я не хочу забегать вперед. По данному случаю, после того, как будет проведено следственное мероприятие, будет обнародована и дополнительная информация», - отметил аким.

При этом, О. Уразалин заверил, что соответствующая работа по вопросам детской преступности в регионе введется.

«Вопрос как преступности среди детей, так и суицидов, очень сложный и болезненный. Мы работаем в этом отношении с НПО, которые проводят соответствующую психологическую работу с родителями и подростками», - заключил спикер.

Напомним, 10 ноября в ходе драки между несовершеннолетними в поселке Заречный-3 один подросток погиб и двое получили ножевые ранения.