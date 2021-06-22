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    14:26, 22 Июнь 2021 | GMT +6

    Аким Актюбинской области прокомментировал цены на картофель и морковь в регионе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин проинформировал, сколько стоит килограмм картофеля и моркови в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствующий период своевременно посещаем рынки и торговые центры. Поэтому я знаю, сколько стоят в регионе овощи. Эти товары называются социально значимыми, поэтому мы должны как-то повлиять на их цены. Если вы действительно заинтересованы в этом, цена моркови в нескольких торговых точках разная. Что самое интересное, в центральных рынках цены дороже, чем в торговых центрах. Стоимость моркови сейчас варьируется от 450 до 600 тенге. Картофель немножко подешевел. Сейчас стоит 250–300 тенге за килограмм», – отметил глава региона.

    Напомним, сегодня на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК прошла онлайн пресс-конференция с участием акима Актюбинской области Ондасына Уразалина.

    Ранее он сообщал , какие социальные объекты будут построены в Актюбинской области.



    Теги:
    Общество Экономика Актюбинская область
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