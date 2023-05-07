Аким Актюбинской области поздравил ветерана труда с Днем защитника Отечества

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов поздравил ветерана труда Кенеса Бирманова с Днем защитника Отечества. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба акимата Актюбинской области.

Глава региона отметил, что представители старшего поколения внесли большой вклад в развитие и процветание страны, укрепление независимости, и их жизненный путь является примером для молодого поколения. Аксакал поблагодарил акима области за оказанное внимание, дал бата с пожеланиями мирной жизни и светлого будущего. Кенес Бирманов родился в 1938 году в Мугалжарском районе. Трудовую деятельность начал с работы зоотехником. Позже также трудился в Актюбинском областном сельскохозяйственном отделе компартии Казахстана, председателем областного совета ветеранов. Обладатель звания «Почетный гражданин Мугалжарского района».