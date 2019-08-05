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Аким Актюбинской области поручил руководителям предприятий решить вопрос с занятостью горожан

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
5 Августа 2019, 11:29
Аким Актюбинской области поручил руководителям предприятий решить вопрос с занятостью горожан

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 4 августа, аким Актюбинской области Ондасын Уразалин ознакомился с работой Жанажолского газоперерабатывающего завода АО «CNPC-Актобемунайгаз» в Мугалжарском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Крупнейшее предприятие добывает 7 млрд кубометров газа в год и входит в региональную Карту индустриализации страны. На производстве используются современные технологии в области переработки нефти и газа, патентные разработки международных компаний. Стабильной работой обеспечены 1585 человек.

Также аким области осмотрел ТОО «Gas Processing Company», которое было введено в эксплуатацию в Байганинском районе в 2018 году и занимается очисткой, сушкой, подготовкой попутного нефтяного газа. Мощность предприятия составляет 300 млн куб. м газа в год, 37 тыс. тонн технической пропан-бутановой смеси, 5400 тонн газового конденсата, 10500 тонн серы. На предприятии работают 260 человек.

Ондасын Уразалин поручил руководству АО «CNPC-Актобемунайгаз», ТОО «Gas Processing Company» обратить особое внимание на обеспечение максимальной защиты окружающей среды, трудоустройство местного населения на промышленные предприятия, а также соблюдение техники безопасности работниками.

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Глава региона ознакомился с работой социальных объектов села Оймауыт Жанажолского сельского округа, посетив школу, детский сад на 40 мест, а также семейно-врачебную амбулаторию.

Аким области проинспектировал готовность к новому учебному году средней школы им. С. Жинебаева. Учебное заведение 1961 года постройки на 140 мест оснащено современным оборудованием. В настоящее время здесь работают 36 учителей. В 2014 году в школе проведён капитальный ремонт.

В семейно-врачебной амбулатории обслуживают 1442 жителей округа, в дневном отделении имеется 5 коек.

В ходе встречи с населением в местном Доме культуры Ондасын Уразалин ответил на вопросы сельчан, выслушал их предложения и пожелания.

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Жители попросили главу региона оказать содействие в решении проблемы, связанной с водопоем скота. Аким области поручил руководителю района разобраться и снять этот вопрос с повестки дня.

«Мне известно, что есть необходимость подключения мобильной связи к населенным пунктам Оймауыт, Миялы, Дияр. Этот вопрос на контроле, его решением занимаются не только акимат района, но и соответствующие государственные органы. В связи с тем, что численность населения в селе Оймауыт превысило 500 человек до конца 2020 года населенный пункт будет обеспечен бесперебойной сотовой связью», - пообещал Ондасын Уразалин.

Глава области также отметил, что в ходе личного приема жители сельского округа поднимали вопросы кредитования на открытие бизнеса. В этой связи Ондасын Уразалин подчеркнул, что государством предусмотрены меры поддержки для начинающих предпринимателей, а также на развитие бизнеса и призвал максимально их использовать.

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