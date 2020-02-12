Аким Актюбинской области: главное достижение независимости - стабильность в обществе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе отчета перед населением по итогам года аким области Ондасын Уразалин призвал жителей региона ценить главное достижение независимости страны - стабильность в обществе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким отметил, что по итогам 2019 года Актюбинская область внесла весомую лепту в экономическое развитие страны, о чем свидетельствуют макроэкономические показатели - положительная динамика наблюдается во всех социально-экономических показателях.

По словам акима области, среднемесячная зарплата актюбинцев выросла на 13,9 процентов, минимальная зарплата выросла в 1,5 раза. Предприятия области достигли рекорда, произведя продукцию на 1,9 трлн тенге, рост промышленности составил 5,9 процентов, рост сферы сельского хозяйства составил 3,7 процента. Объем строительных работ превысил прошлогодний уровень на 5,8 процента, введено в строй более 1 млн квадратных метров жилья.

Вместе с тем аким региона призвал жителей ценить достижения независимости.

«Главное достижение нашей независимости - стабильность в стране. Мы пережили сложные 90-е годы, когда в стране была разруха, безработица, перебои с электричеством. Сегодня Казахстан сформировался как независимое государство, нам нельзя недооценивать себя и достижения, достигнутые страной за это время. Некоторые граждане этого не понимают, жалуются в соцсетях, что все плохо, но сравните 90-е годы и сегодняшнее время. Некоторые жители жалуются даже на снег в своем дворе, пишут, куда смотрит акимат, у меня столько снега во дворе, но это его зона ответственности. Я верю своему народу и несу ответственность за регион, который был поручен мне Главой государства. Я надеюсь оправдать доверие населения», - сказал аким.