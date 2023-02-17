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Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта

17 Февраля 2023, 09:38
Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Общественный транспорт Актобе вновь наладит работу. Ранее ряд водителей автобусов общественного транспорта не вышли на работу в знак протеста против действий руководства. Проблемы общественного транспорта обсудили на совещании в акимате города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В совещании приняли участие заместитель акима города, руководство отдела ЖКХ и руководители 4 компаний, занимающиеся пассажирскими перевозками. Ранее аким города поручал одному из перевозчиков ТОО «Автопарк» в кратчайшие сроки решить спорные вопросы, возникшие вследствие применения в отношении водителей мер дисциплинарного взыскания.

Руководство «Автопарка» доложило о ходе исполнения поручения. Мурат Журебеков предупредил, что в отношении предприятия будут приняты соответствующие меры за срыв общественных перевозок, данный вопрос на его личном контроле.

«Мы не возражаем против того, что вы регулируете свои внутренние трудовые вопросы, но в результате ваших действий жители города страдать не должны. Актюбинцы вчера ждали ваши автобусы, с детьми мерзли на остановках, а автобусы проезжали мимо. Это безответственно! Для решения проблемы в течение часа направили автобусы трех других компаний-перевозчиков на 11 ваших маршрутов. Они пришли на помощь, но по вашей вине ослабили работу на своих маршрутах. Требую, чтобы все маршруты, на которых был срыв, уже завтра работали в штатном режиме», - сказал аким города Мурат Журебеков.

Директор ТОО «Автопарк» Акарыс Тлеулесов пообещал, что поручение будет исполнено, автобусы всех 11 маршрутов выйдут на линии.

«14 февраля 65 водителей самостоятельно остановили работу. Все маршруты, на которых были проблемы, а именно маршруты 21, 26, 24, 22, 15, 16 и 3, будут работать по обычному расписанию. На некоторых маршрутах количество автобусов может быть меньше обычного, поскольку еще 10-15 водителей отказываются выходить на работу, не поддаваясь нашим требованиям. В целом, мы по отдельности разговариваем с каждым из водителей, которые не вышли на работу, и достигаем соглашений. Завтра они выйдут на работу. Вопрос урегулируем, приносим извинения горожанам», - отметил директор ТОО «Автопарк».

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