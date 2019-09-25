Аким Актобе рассказал, почему приостановлена выдача земельных участков под ИЖС

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе принято решение приостановить процесс выдачи земельных участок под индивидуальное жилищное строительство. Об этом рассказал аким города Мавр Абдуллин сегодня в ходе своего отчета на сессии городского маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно базы данных отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Актобе в очереди на получение земельных участков под ИЖС состоит более 145 тысяч человек.

С начала года для очередников было предоставлено всего 116 земельных участков. Сейчас разрабатываются планы детальной планировки, а пока принято решение приостановить предоставление земли под ИЖС до строительства инженерных сетей в районах выдачи.

«На основании постановления акимата города Актобе №1595 от 15 апреля 2019 году акиматом разрабатываются 7 планов детальной планировки, которые будут готовы в конце сентября. Разрабатываются планы детальной планировки в массивах «Жаңа ауыл-3» (500 га), «Шығыс-2» (236 га), «Сазды-3» (475 га), «Рауан-2» (244 га), «Баянауыл» (97 га), «Баянауыл-2» (180 га), «Баянауыл-3» (370 га). Общее количество - 18 000 земельных участков.

В текущем году планировались произвести предоставление земельных участков под ИЖС в вышеуказанных районах, однако из-за отсутствия инженерных сетей выделить земельные участки очередникам не представляется возможным. В связи с этим, было принято решение приостановить предоставление земельных участков до строительства инженерных сетей в данных районах», - сказал Мавр Абдуллин.

Всего за 8 месяцев 2019 года в Актобе было введено жилья за счет всех форм собственности 323,3 тысяч квадратных метров жилья, темп роста 107,3%. В сфере ИЖС введено в строй 202,8 тысяч квадратных метров жилья.



