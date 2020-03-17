Аким Актобе призвал рестораторов с ответственностью отнестись к режиму ЧП

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе совещания аким города Асхат Шахаров призвал владельцев ресторанов и кафе с ответственностью отнестись к режиму чрезвычайного положения. Также предприниматели были предупреждены об административной ответственности за нарушения установленных ограничений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Коронавирус – это болезнь, из-за которой возникли сложности во всем мире. Учитывая угрозу распространения вируса, в целях защиты жизни и здоровья граждан вы должны соблюдать меры по временным ограничениям. Я все прекрасно понимаю, что благодаря бизнесу вы получаете прибыль. Но вы должны понять, что если подчиниться общим требованиям, то можно предотвратить распространение вируса и спасти человеческие жизни. Прошу отнестись со всей ответственностью к временным ограничительным мерам», - сказал аким города Асхат Шахаров.

В частности были установлены различные ограничения, в частности функционирования крупных объектов торговли с 10 часов до 18 часов с усилением мер санитарной безопасности. Ограничена работа вещевых рынков с 11 до 17 часов, работа кафе и ресторанов до 22 часов с количеством посетителей не более 50 человек.

Владельцы кафе возмутились тем, что их работа будет сокращена, тогда как основной контингент их посетителей приходят к ним после 22 часов. Также некоторые предприниматели отметили, что есть клиенты, кто не хочет отменять проведение банкетов на 22 марта.

«Вы можете проводить мероприятия с численностью до 50 человек до 22 часов. Но если вы нарушаете эти требования, то в соответствии со статьей 476 Административного кодекса вам как к руководителю учреждения будет вынесено предупреждение, штраф 10 МРП, арест на 15 суток. Меры наказания определяет административный суд», - проинформировал заместитель начальника управления полиции Актобе Максат Шляшев.