Аким Актобе назвал причины затоплений улиц во время паводка

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Аким Актобе Мурат Журебеков в своем посте в соцсетях назвал системные причины резкого подтопления улиц талой водой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одной из причин аким назвал погодные условия - потепление и обильные осадки с начала марта, которые составили 81 процент от месячной нормы.

«Количество осадков в виде снега и дождя, выпавших только за предыдущую неделю, составило 81% от месячной нормы. Лишь за минувшую ночь выпало около 12 мм осадков - это треть месячной нормы. Если сравнивать с прошлым годом, в этом сезоне снега выпало почти в 2 раза больше. При этом потепление пришло к нам на 3 недели раньше, чем в прошлом году», - считает он.







Также он определил три системные причины, которые возникают каждый год. Среди них несвоевременная уборка снега с улиц, отсутствие или неразвитость ливневой канализации, современной спецтехники и оборудования для откачки воды.

«Снег вывозится далеко не в полном объеме, и с приходом тепла начинает массово таять и затапливать. Почему? Здесь надо посмотреть, насколько выделяемый бюджет на эти услуги соизмерим с территорией нашего города с учётом всех жилых массивов. Отсюда вопрос, хватает ли нам снегоуборочной техники? И как нам улучшить контроль за работой большого количества подрядчиков, оказывающих данные услуги. Ливневки, каналы, арыки, системы водоотведения. Они у нас не развитые, устарелые, а во многих местах просто отсутствуют. Что нужно делать? Активно строить новые и ремонтировать существующие. Отсутствие современной спецтехники и оборудования для определённых противопаводковых работ. Необходимо закупить современные насосы по откачке воды, оборудование по продувке закрытых ливневок», - пишет аким.







Эти факторы также влияют на качество актюбинских дорог, которые разрушаются от перепада температур.

«Вышеуказанные факторы не только приводят нас к сегодняшней ситуации, но и прямо влияют на качество наших дорог. Вода разрушает асфальт при перепадах температур воздуха и значительно сокращает срок его эксплуатации. Сегодня мы работаем над системными решениями. Аким области лично объезжает все места затоплений. Перед нами поставлена конкретная задача - приступить к решению данной проблемы уже в этом году. Что касается текущей ситуации, мы задействовали все наши ресурсы для очистки улиц от скопившейся талой воды. Создан оперативный штаб. Все силы мобилизованы, усилена работа по вывозу снега с зон риска подтопления», - отмечает Мурат Журебеков.