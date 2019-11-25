Аким Акмолинской области взял на контроль гибель 3-месячного ребенка

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев взял на личный контроль гибель 3-месячного ребенка в Красном Яре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По факту гибели трехмесячного ребенка в областном центре - ситуация на моем личном контроле. Комиссия под руководством моего заместителя Айны Мусралимовой разбирается в сложившейся ситуации, результаты будут объявлены в СМИ», - написал на своей странице в Instagram Е. Маржикпаев.

Аким также выразил свои соболезнования родителям и родственникам малыша.

Напомним, 18 ноября в Акмолинской области скончался 3-месячный малыш.

Полиция возбудила досудебное производство за «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее смерть».