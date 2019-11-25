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Аким Акмолинской области взял на контроль гибель 3-месячного ребенка

25 Ноября 2019 00:34
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Аким Акмолинской области взял на контроль гибель 3-месячного ребенка

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев взял на личный контроль гибель 3-месячного ребенка в Красном Яре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По факту гибели трехмесячного ребенка в областном центре - ситуация на моем личном контроле. Комиссия под руководством моего заместителя Айны Мусралимовой разбирается в сложившейся ситуации, результаты будут объявлены в СМИ», - написал на своей странице в Instagram Е. Маржикпаев.

Аким также выразил свои соболезнования родителям и родственникам малыша.

Напомним, 18 ноября в Акмолинской области скончался 3-месячный малыш.

Полиция возбудила досудебное производство за «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее смерть».

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Ключевые слова: Акмолинская область,
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Автор:

Оксана Матасова

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