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Аким Акмолинской области взял на контроль гибель 3-месячного ребенка
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев взял на личный контроль гибель 3-месячного ребенка в Красном Яре, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По факту гибели трехмесячного ребенка в областном центре - ситуация на моем личном контроле. Комиссия под руководством моего заместителя Айны Мусралимовой разбирается в сложившейся ситуации, результаты будут объявлены в СМИ», - написал на своей странице в Instagram Е. Маржикпаев.
Аким также выразил свои соболезнования родителям и родственникам малыша.
Напомним, 18 ноября в Акмолинской области скончался 3-месячный малыш.
Полиция возбудила досудебное производство за «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее смерть».
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