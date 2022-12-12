Аким Акмолинской области встретился с населением Кокшетау

12 Декабря 2022, 19:30

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев встретился с населением областного центра, где жители задавали актуальные вопросы, в том числе по социальным, жилищным, коммунальным сферам и развитию инфраструктуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Руководитель региона и ответственные лица различных структурных подразделений лично выслушали каждого и проконсультировали по интересующим вопросам. Большая часть горожан на месте получила исчерпывающие ответы. Также они выразили благодарность за оперативное решение проблем на прошлых встречах.

«Был вопрос по электричеству, все было сделано как положено, полностью. Освещение у нас отличное, на улице светло. Пришел сказать огромное спасибо, за проделанную работу, то, что так быстро отреагировали», - рассказал Оралбек Омиржанов.

С предложением об открытии центра поддержки детей с аутизмом в Кокшетау обратился пенсионер Мади Айтжанов. По словам жителя, данный центр будет с полным днем пребывания.

Выслушав обратившегося, руководитель региона дал соответствующее поручение руководителям управления образования, здравоохранения, координации занятости и социальных программ. Сразу же был решён вопрос с помещением на безвозмездной основе.

Вопросы обеспечения жильем были одними из частых среди задаваемых горожанами. Каждый случай был рассмотрен индивидуально, в рамках жилищного законодательства.

Для жителей дачных массивов актуальна модернизация инфраструктуры и увеличение рейсов городских автобусов. С этими проблемами они и обратились к руководству области. Акимату Кокшетау поручено комплексно подойти по каждому вопросу, разработать проектно-сметную документацию и т.д.

Подводя итоги встречи, Ермек Маржикпаев отметил правовую значимость и ответственность перед населением в решении поставленных вопросов.

«Хотелось бы, чтобы каждый прозвучавший сегодня вопрос был решен. Наша задача - помочь им», - подчеркнул он.

К слову, всего на приеме у руководителя региона было 78 жителей областного центра.