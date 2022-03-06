Аким Акмолинской области поздравил женщин с наступающим 8 Марта

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Накануне Международного женского дня в ДК «Кокшетау» аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев поздравил с приближающимся весенним праздником женщин региона, внесших неоценимый вклад в развитие страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Многодетные матери и матери чемпионов, известные врачи, учителя, полицейские, спортсмены, общественники, предпринимательницы и многие другие – все они оказались в этот день в зале ДК «Кокшетау» не случайно. Ведь каждая из них внесла частичку своего тепла и заботы, чтобы сделать наш мир чуточку лучше

По словам акима региона, празднование 8 Марта стало первым мероприятием, проводимым в области в традиционном формате за весь период пандемии.

«Позвольте от всего сердца поздравить вас с прекрасным праздником, символом весны и женской красоты, мира и созидания – Международным женским днем!» - обратился к женщинам Е. Маржикпаев.

В этот день три многодетные матери удостоились медалей «Алтын алқа» и семь - «Күміс алқа». Всего в регионе насчитывается более 10 тысяч многодетных матерей, в их числе более шести тысяч удостоены подвесок «Алтын Алқа» и «Күміс Алқа».

Из рук главы региона цветы и благодарственные письма получили также 35 акмолинок, вносящих своими выдающимися достижениями значительный вклад в развитие области и страны.

Перечисляя заслуги акмолинских женщин, глава области не мог обойти стороной участниц Великой Отечественной войны, коих в регионе осталось лишь две. Это Нина Скорюкина, проживающая в селе Макинке района Биржан сал, и Клавдия Дорош из города Степногорска, которая в этом году отметит 100-летний юбилей.

Благодарность звучала в этот день находящимся в зале мамам, чьи дети добились особых успехов в различных сферах и прославили Акмолинскую область. Среди них Ирэна Петровна - мама чемпиона паралимпийских игр в Токио Давида Дегтярева, Гульнара Елешевна - мама писателя, режиссера-сценариста, победителя проекта «100 новых лиц Казахстана» Айдие Айдарбекова, Ирина Владимировна – мама бронзового призера чемпионата мира 2018 года Карины Ибрагимовой, Вера Михайловна - мама неоднократного чемпиона и призера чемпионатов по лыжным гонкам Олжаса Климина и многие другие.

«Меня восхищает наша женская природа. Всевышний не дал нам такой физической силы, как мужчинам, но доверил нам способность дарить новую жизнь и самый сильный инстинкт на свете - материнский инстинкт, который способен перевернуть горы, а также любящее и заботливое женское сердце», - отметила со сцены чемпионки мира по боксу Дина Жоламан.

Заслуженные награды получили выдающиеся врачи, учителя, спортсмены, общественные деятели.

«Перечислять можно бесконечно, но ясно одно - представительницам прекрасного пола любая работа по плечу и они достойно и с большой ответственностью ее выполняют, являясь при этом любящими матерями, женами, сестрами и бабушками. Да, есть еще много проблемных вопросов, в частности, касающихся многодетных семей, семей, воспитывающих особенных детей, о них мы знаем, их решением сейчас занимаются центральные государственные органы, я уверен, что будут приняты необходимые программные документы», - подытожил встречу Е. Маржикпаев.

Напоследок собравшихся ждали цветы от акима Акмолинской области и праздничный концерт.