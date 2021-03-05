Аким Акмолинской области поздравил женщин с 8 Марта

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В канун празднования Международного женского дня аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев встретился с многодетными матерями и представительницами различных сфер деятельности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики региона.

В ходе мероприятия аким области вручил многодетным матерям подвески «Алтын алқа» и «Күміс алқа», работникам учреждений культуры нагрудные знаки «Мәдениет саласының үздігі» и лучшим представительницам своей профессии благодарственные письма.

В своем выступлении аким области подчеркнул, что в нашем государстве уделяется особое внимание вопросам поддержки института семьи. Действующие меры социальной защиты материнства и детства направлены на улучшение благосостояния населения. Сегодня в области проживают более 15 тысяч многодетных матерей, которым оказывается всесторонняя государственная поддержка.

«Женщины Акмолинской области заняты во всех сферах жизнедеятельности. Своим каждодневным трудом они вносят достойный вклад в развитие региона и республики в целом. Накануне весеннего праздника выражаю огромную благодарность женщинам-врачам и медицинским работникам, полицейским и военным, меценатам, педагогам и волонтерам за вклад в борьбу с инфекцией и помощь населению в преодолении трудностей, вызванных пандемией», - отметил руководитель региона.

Также аким области поздравил сотрудниц коммунальных служб города Кокшетау, вносящих весомую лепту в преображение областного центра.

«Ежедневно, несмотря на погодные условия, вы делаете наш любимый город краше. Вам любая работа по плечу, и вы достойно ее выполняете. Искренне желаю вам здоровья, долгих лет жизни и неиссякаемой энергии», - сказал Ермек Маржикпаев.

К слову, в этот же день слова поздравления были адресованы представительницам прекрасного пола и других отраслей.