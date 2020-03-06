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Аким Акмолинской области поздравил женщин и трудовые коллективы

6 Марта 2020 19:02
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Аким Акмолинской области поздравил женщин и трудовые коллективы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В канун празднования Международного женского дня аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев поздравил многодетных матерей и посетил ряд коллективов в областном центре, передает управление внутренней политики, передает МИА «Казинформ».

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Череда поздравлений началась с чествования женщин региона, в рамках которого 10 многодетным матерям вручены подвески «Алтын алқа» и «Күміс алқа».

В своем обращении руководитель региона отметил, что охрана материнства и детства является важнейшим приоритетом новой социальной политики.

«В области в рамках нового механизма государственной поддержки многодетных семей проводится соответствующая работа. С начала года адресная социальная помощь, назначена 1 842 семьям, в том числе 641 многодетной семье. Желаю вам побольше улыбок, замечательного праздничного настроения, семейного счастья, благополучия, здоровья вам и вашим близким», - подчеркнул Ермек Маржикпаев.

Сегодня в Акмолинской области звание многодетных матерей с гордостью носят более семи тысяч женщин. Среди счастливых обладательниц звания «Күміс алқа» - Карлыгаш Баисова, директор Жыландинской общеобразовательной школы, которая вместе с мужем воспитывает шестерых детей.

«От имени всех многодетных матерей области хочу сказать вам спасибо за вашу постоянную поддержку заботу и внимание. Мы очень рады, что с этого года многодетным матерям оказывается поддержка в виде адресной социальной помощи. Отрадно что начала действовать жилищная программа «Бакытты отбасы». Желаю чтобы наша область только процветала», - сказала Карлыгаш Баисова.

Также Ермек Маржикпаев поздравил с праздником участницу Великой Отечественной войны Валентину Мазурову, трудовые коллективы ТОО «Гормолзавод», департамента полиции, департамента по чрезвычайным ситуациям и посетил медико-социальное учреждение.






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Ключевые слова: Акмолинская область,
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