Аким Акмолинской области посетил Атбасарский район

АТБАСАР. КАЗИНФОРМ - В селе Акана Курманова Ермек Маржикпаев ознакомился с работой нового завода по производству подсолнечного масла ТОО «Атбасар масло», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Учредителем предприятия является ТОО «Атбасарская Нива», в севообороте которого имеется 4 000 гектаров подсолнечника. Как рассказал генеральный директор Бахытжан Кожыков, завод начал работать с декабря прошлого года. Из собственного сырья получено 400 тонн масла. Продукт реализуется в магазинах городов Нур-Султан, Кокшетау и Атбасар. В перспективе планируют выйти на зарубежные рынки. Технология безотходного производства позволяет выпускать помимо рафинированного масла, жмых, сырое масло для кормления сельскохозяйственных животных и птиц. Здесь работают 17 человек.





Аким области пожелал заводчанам не останавливаться в развитии и продолжать выпуск экологически чистого продукта, который за короткий срок положительно зарекомендовал себя на рынке.





В местной школе руководитель региона проверил качество текущего ремонта. В полувековом здании обветшали системы отопления, канализации, электросети, кровля, окна. Для их замены в апреле за счет средств инвестора Марата Бегалинова акиматом сельского округа были изготовлены соответствующие ПСД.





В область с ходатайством о финансировании ремонтных работ обратились депутаты маслихата. Также посредством социальной сети Instagram Ермека Маржикпаева о существующей проблеме проинформировала директор школы Елена Герасименко. В результате при поддержке акима области из бюджета было выделено 29 млн тенге.





Определенное время заняли этапы конкурсных процедур. К ремонту приступили уже в период начала учебных занятий. Поэтому был выстроен график: дети учатся в первую смену, а после обеда и в выходные дни уже работают подрядчики. В настоящее время ремонт инженерных сетей, кровли завершен. Идет работа по замене окон.





Ермек Маржикпаев перед педагогическим корпусом поставил задачу – повысить уровень знаний учащихся, а перед местными исполнительными органами – работать над улучшением материально-технической базы данной школы.





В Атбасаре Ермек Маржикпаев побывал на одной из стихийных свалок, которая образовалась рядом с многоэтажными жилыми домами. По информации акима района Аманбека Калжанова, в городе было 18 подобных свалок, 10 уже вывезены. « Состояние города тяжелое. Порядок нужно наводить. Необходимо людей приучать к культуре. Контейнеры ставить, заключать договоры с жителями по вывозу мусора. Надо благоустраивать улицы, убирать и красить всё – идти от центра до окраин», – подчеркнул аким области.





Ермек Маржикпаев осмотрел положение дел в многопрофильной межрайонной больнице. За последние годы для медучреждения приобретены компьютерный томограф, оборудование для инсультного центра, передвижная рентгенодиагностическая установка и другие.

Руководитель региона отметил, что акимат области окажет необходимую поддержку для приобретения на будущий год флюорографа. Кроме того, поручил подготовить ПСД для ремонта корпуса детского отделения. Также на месте были обсуждены вопросы дефицита врачебных кадров.

В завершение рабочей поездки руководитель региона ознакомился с производственным процессом ТОО «Atbasar Technopark». Именно об этом предприятии на минувшей неделе обсуждалось в областном акимате. Это производитель светодиодной продукции, которого планируется в рамках ГЧП задействовать в модернизации уличного освещения в городе Кокшетау, Бурабайском и Зерендинском районах. Положительно оценив деятельность предприятия, Ермек Маржикпаев поручил акиму района совместно с отраслевым управлением рассмотреть возможности аналогичного участия местной компании во внедрении энергоэффективного освещения и на улицах родного города - в Атбасаре.