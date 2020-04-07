Аким Акмолинской области поручил строго контролировать дистанционное обучение

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев на очередном аппаратном совещании поручил провести мониторинг дистанционного обучения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

«Учитывая сложившиеся с пандемией короновируса обстоятельства, учебу в четвертой четверти часть акмолинских школьников начала в дистанционном режиме. Управлению образования поручаю провести мониторинг первого рабочего дня в новой четверти с целью выявления и исправления ошибок при ретрансляции видеоуроков, усвоения материала учащимися, организационных вопросов в работе педагогов», - отметил Ермек Маржикпаев.

Ермек Маржикпаев заострил внимание и на выполнении показателей социально-экономического развития области по итогам первого квартала.

Заслушаны отчеты по росту индексов физического объема в секторах экономики, информация по освоению бюджетных средств. Обсуждены вопросы дистанционного обучения школьников и социальной выплаты 42 500 тенге.

Отдельно остановился на продовольственной безопасности региона. Управлению сельского хозяйства поручено урегулировать поставки мяса КРС на прилавки областного центра.

Управлению предпринимательства и промышленности поручено проводить мониторинг роста цен на основную группу продовольственных товаров с учетом предельных цен, доведенных Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан, провести рейды по выявлению нарушений и осветить их в средствах массовой информации.

В завершение совещания заслушал доклад начальника ДЧС Алексея Советова о состоянии паводков в области, поручив производить постепенный сброс воды с Чаглинского водохранилища и держать на особом контроле данные вопросы.