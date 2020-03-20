Аким Акмолинской области обратился к жителям региона

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев на своих официальных страницах Facebook и Instagram обратился к жителям региона, призвав сохранять спокойствие, быть внимательным к окружающим и заботиться о своем здоровье, передает МАИ «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

В своем специальном обращении Ермек Маржикпаев отметил, что в области усилены все требуемые защитные меры.

Главное - регион самостоятельно решил вопрос дефицита средств индивидуальной защиты. Крупные предприятия как завод «Тыныс» и завод бытовой химии наладили производство масок и антисептической продукции.

Далее руководитель региона гарантировал продовольственную безопасность.

«В регионе обеспечено бесперебойное снабжение социально-значимых продуктов питания. Так как подавляющее большинство продукции выпускается непосредственно в нашей области. Акмолинцы не должны тревожиться и скупать все продукты с прилавков. Кроме того, вы знаете, что в городе действует стабилизационный фонд, призванный защитить продовольственные потребности горожан. На сегодня продуктовая карта Стабфонда полная», - говорится в обращении.

Особо аким области отметил, что все медицинские учреждения приведены в полную готовность. Больницы региона оснащены всеми необходимыми лекарствами и дезинфицирующими средствами.

В своем обращении Ермек Маржикпаев призвал жителей 7 сел области, прилегающих к столице и попавших в зону карантина, строго соблюдать все требования чрезвычайного положения.

Руководитель региона добавил, что в это непростое для страны время, государство идет на беспрецедентные меры. Поэтому жители области должны быть сознательными и соблюдать все профилактические меры по защите от вируса.

«Очень важны такие качества, как самодисциплина, гражданская ответственность, сплоченность и консолидация всех наших усилий в борьбе против трудностей. Следует не поддаваться на провокации и доверять только официальной информации и соблюдать все профилактические меры по защите от вируса», - заключил Ермек Маржикпаев.