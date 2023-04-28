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Аким Абайской области провел прием граждан по личным вопросам

Редактор:  
Гульмира Байзакова
28 Апреля 2023, 18:51
Аким Абайской области провел прием граждан по личным вопросам Фото: t.me/abai_oblysynyn_akimdigi

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - А городе Аягозе планируется строительство арычной сети протяженностью 8 км. На данные виды работ уже выделены финансовые средства. Об этом сообщил аким области Абай Нурлан Уранхаев во время очередного приема граждан, где жительница города обратилась с жалобой об обветшании ее дома из-за ежегодного затопления талыми водами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Еще один вопрос, который был озвучен на приеме, касался дефицита теннисных кортов для детей и взрослых в Семее и по всей области. Глава региона пояснил, что на сегодняшний день в Семее работает частная школа большого тенниса, однако отсутствие профессионального теннисного корта затрудняет тренировочный процесс и препятствует широкому развитию данного вида спорта в городе.

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Кроме того, жители обратились к акиму по вопросам поддержки детей с ограниченными возможностями и созданию доступной среды для инвалидов-колясочников, по субсидированию бизнеса, и по личным проблемам социального характера.

Нурлан Уранхаев дал подробные ответы на все обращения. Руководителям государственных органов были даны поручения об оказании содействия в решении проблем граждан в рамках закона. Вопросы, требующие более детального изучения, взяты на контроль.

Напомним, прием граждан по личным вопросам акимом Абайской области проводится на регулярной основе по предварительной записи по телефону: 8 (7222) 52-39-21.

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