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Аким Абайской области проголосовал на выборах в Семее

20 Ноября 2022, 12:13
Аким Абайской области проголосовал на выборах в Семее
20 Ноября 2022, 12:13

Аким Абайской области проголосовал на выборах в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Абайской области Нурлан Уранхаев проголосовал на выборах в городе Семее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу обалстного акимата.

Глава региона посетил избирательный участок №260 и сделал свой выбор. На выборы аким области пришел вместе с супругой.

«Сегодня в стране проходят внеочередные выборы Президента Республики Казахстан. Жители нашей области принимают участие в этом важном политическом мероприятии. Радует активность земляков. Настроение тоже у всех приподнятое. Участие в выборах- это выбор нашего будущего. Это не просто гражданская активность, это шаг к созданию устойчивого Нового Казахстана. Для нашей области это еще один момент исторического значения. Это первые выборы вновь созданной области Абай. Несмотря на то, что прошло всего 5 месяцев, наша область уже делает такой важный политический шаг и участвует в выборах в каждом сельском округе, районе», - сказал аким области Нурлан Уранхаев. Напомним, в Абайской области работают 475 избирательных участков.


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