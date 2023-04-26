Аким Абайской области ознакомился с работой ряда предприятий и соцобъектов в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Первыми объектами посещения стали Семипалатинская обувная фабрика и ТОО «Казполиграф». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.
Представитель фабрики презентовал акиму области работу предприятия и рассказал о дальнейших планах. Глава региона поручил руководству фабрики уделить особое внимание качеству выпускаемой продукции и рассмотреть возможность выхода на местный рынок.
Также аким посетил многопрофильную гимназию №5 имени Шакарима и лицей «Білім-инновация» города Семея, где ознакомился с проводимой работой в учебном процессе.
Кроме того, глава региона встретился с жителями Цементного поселка.
Аким Абайской области пообещал найти пути решения вопроса по благоустройству и строительству новых детских площадок в других дворах. В этом году в Семее запланирован ремонт 70 дворов.