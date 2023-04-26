Аким Абайской области ознакомился с работой ряда предприятий и соцобъектов в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Первыми объектами посещения стали Семипалатинская обувная фабрика и ТОО «Казполиграф». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

ТОО «Семипалатинская обувная фабрика» - предприятие, специализирующееся на производстве и продаже повседневной и специальной военной обуви из материалов отечественных и зарубежных производителей.

Представитель фабрики презентовал акиму области работу предприятия и рассказал о дальнейших планах. Глава региона поручил руководству фабрики уделить особое внимание качеству выпускаемой продукции и рассмотреть возможность выхода на местный рынок. Далее он ознакомился с работой воинской части 5511 регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии РК. Нурлану Уранхаеву доложили о структуре воинской части, технических возможностях, обеспечении военнослужащих и итогах проведенной работы за год.

Также аким посетил многопрофильную гимназию №5 имени Шакарима и лицей «Білім-инновация» города Семея, где ознакомился с проводимой работой в учебном процессе.

Кроме того, глава региона встретился с жителями Цементного поселка. Жителей волнуют вопросы обустройства игровых площадок, где дети могут проводить свободное время.

Аким Абайской области пообещал найти пути решения вопроса по благоустройству и строительству новых детских площадок в других дворах. В этом году в Семее запланирован ремонт 70 дворов. Остальные вопросы, озвученные в ходе встречи с населением, аким области Нурлан Уранхаев поручил акиму города Семея Нурболу Нурсагатову взять на дальнейший контроль.