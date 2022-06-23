23 Июня 2022 13:05

Акцизы на изделия с нагреваемым табаком установят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК приняли во втором чтении Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рассматриваемый проект закона разработан во исполнение поручений Главы государства, а также для решения актуальных вопросов налогообложения. Законопроектом предусмотрено увеличение ставок НДПИ по биржевым металлам на 50%, по остальным твердым полезным ископаемым на 30%. При этом предлагается освобождение от НДПИ новых месторождений, где добыча будет начата после 31 декабря 2022 года, до достижения уровня рентабельности 15% на срок до 5 лет», - сказал министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, представляя законопроект на пленарном заседании палаты.

Министр добавил, что для дестимулирования капитала из страны предлагается пересмотр льгот по дивидендам. Исключаются все льготы для нерезидентов.

«Для освобождения резидентов будет установлен порог – 30 тыс. МРП. Дивиденды по биржевым акциям будут освобождены при ведении регулярных торгов. Предусмотрено ограничение вычетов по нематериальным услугам, приобретенным у взаимосвязанных лиц-нерезидентов, в размере 3% от налогооблагаемого дохода», - пояснил Алибек Куантыров.

Кроме того, как отметил глава Минацэкономики, во исполнение Соглашения в рамках ЕАЭС предлагается поэтапное увеличение ставок акцизов на сигареты.

Наряду с этим, предлагается поэтапное увеличение акцизов и по другим видам табачных изделий.

«Предлагается установление ставок акцизов на изделия с нагреваемым табаком на уровне 70% от размера ставок акцизов на сигареты, а также изменение единицы измерения с килограмма на штуки. Также предусмотрены нормы по урегулированию вопросов налогообложения цифрового майнинга, сельского хозяйства, спутниковой связи. Кроме того, вносятся уточняющие нормы в части налогового администрирования», - уточнил Алибек Куантыров.