19 Мая 2022 11:00

Акцизы на алкоголь планируют сблизить страны ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Акциз является косвенным видом налога, его доля не превышает 5% в госбюджете, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом налоговая политика РК осуществляется самостоятельно и независимо. Что касается гармонизации политики в рамках ЕАЭС, то такие нормы предусмотрены. По определенным чувствительным видам товаров, таких как алкоголь и табак, мы должны к 2025 году сближать наши ставки», - сказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании, отвечая на вопросы депутатов.

Он напомнил, что соглашение о табачной продукции уже ратифицировано.

«Мы к 2024 году на 1 тыс. штук сигарет повышаем акциз до 35 евро в тенговом выражении. Что касается алкогольной продукции, акцизы у нас достаточно высокие, тем не менее, соответствующее соглашение в рамках ЕАЭС сейчас готовится и после вступления его в силу мы будем постепенно сближать наши акцизы по алкоголю», - заключил министр.

Ранее заместитель Премьер-Министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев разъяснил механизм радиационного контроля ввозимых товаров.