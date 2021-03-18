Акциз на сигареты может повыситься до 35 евро к 2024 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенат Парламента ратифицировал Соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств-членов Евразийского экономического союза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Законопроектом «О ратификации Соглашения о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств-членов Евразийского экономического союза» предусматривается: применение с 2024 года индикативной ставки и диапазонов отклонений от нее; наделение Совета ЕЭК полномочиями по утверждению индикативных ставок акцизов, и их изменению при наличии обоснованной экономической целесообразности.

Как отметил министр национальной экономики Асет Иргалиев, сближение ставок акцизов будет осуществляться с 2024 года. Каждые пять лет будет устанавливаться единая индикативная ставка и диапазон отклонения от нее.

«Индикативная ставка в отношении сигарет в 2024 году, установлена в национальной валюте в размере эквивалентном 35 евро за 1000 штук. В целях достижения гармонизации, фактические ставки акцизов на сигареты могут отклоняться в 2024 году от индикативной ставки, не более чем на 20 процентов в меньшую сторону и большую стороны», - отметил министр национальной экономики в ходе пленарного заседания Сената.

Как отметил министр, законопроект обеспечит дополнительные поступления в бюджет за счет повышения ставки акцизов на табачную продукцию.

«Соглашение позволит обеспечить единую практику применения в области обложения акцизами табачной продукции на территории государств – членов Евразийского экономического союза», - добавил Асет Иргалиев.