19 Мая 2022 11:31

Акциз на сахаросодержащие напитки могут ввести в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Введение акциза на сахаросодержащие напитки обсуждается на уровне Правительства, заявил заместитель Премьер-Министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев. По его словам, в этом вопросе нужно учитывать здоровье населения и деятельность МСБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается сахаросодержащихся напитков, сейчас на уровне Правительства идет обсуждение. Как только найдем компромисс по ставке, необходимости, мы обязательно дадим знать и придем в Парламент. Пока идет обсуждение», - сообщил журналистам глава Минфина в кулуарах пленарного заседания Сената.

Заместителю Премьер-Министра также задали вопрос по поводу того, насколько могут подорожать напитки.

«Надо все смотреть, считать. Для нас важно держать баланс. С одной стороны, нужно учесть здоровье нации, для нас это важно. С другой стороны, естественно, чтобы предприятия тоже не пострадали, поскольку этим в основном занимается малый и средний бизнес, который будет платить сверхналоги за счет акцизов. С другой стороны - это интересы бюджета. Это все мы будем балансировать», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Ранее Ерулан Жамаубаев пояснил, что акциз является косвенным видом налога, а его доля не превышает 5% в госбюджете.

По сообщению главы Минфина, к 2024 году на 1 тыс. штук сигарет повышается акциз до 35 евро в тенговом выражении.