21 Сентября 2022, 10:00

Акциз на нагреваемый табак предложено увеличить до уровня Японии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане обсуждают рост акцизов на нагреваемый табак. Группа депутатов предложила уравнять ставки с сигаретами, а табачные компании наоборот предлагают их снизить, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Какая из этих идей ближе к международному опыту на примере Японии, где акциз на нагреваемый табак (ИНТ) составляет 83 % от сигаретного, объяснил экономист Эльдар Шамсутдинов.

«Спор идет вокруг так называемых систем нагреваемого табака. Табачные компании говорят, что они менее вредны, чем обычные сигареты. Но они напрямую это не говорят, а транслируют через различных блогеров, различные источники.

В качестве успешного примера перехода с сигарет на нагреваемый табак приводят опыт Японии, где к 2019 году этот продукт занимал 17,4 % японского рынка сигарет и табачных стиков.

Данные по японскому опыту, приведенные табачными лоббистами, являются искаженными и неполными. Система нагревания табака – это товар, изначально нацеленный на страны с высоким уровнем дохода, где продажи традиционных сигарет падают из-за антитабачных мер.

В Японии табачные компании продолжительное время теряли рынок, платежеспособная аудитория все меньше и меньше потребляла табак. Поэтому точкой входа ИНТ стала именно Япония, благодаря скомпрометированному исследованию по меньшему вреду от IQOS и агрессивной маркетинговой кампании через молодежных кумиров в соцсетях с тезисами о менее вредном курении, а в отдельных случаях были публикации о том, что на «90% безвредней сигарет».

Практика использовать молодежь для продвижения ИНТ была не единична. Независимые друг от друга расследования Reuters и OCRP доказали, что табачные компании платили молодым блогерам по всему миру (Казахстан, в том числе), чтобы они критиковали сигареты, предлагая «менее вредную» альтернативу своей молодой аудитории.

Таким образом, табачные компании в Японии смогли не только сохранить аудиторию, но и расширить ее молодыми потребителями табака. Но за это расплатились более дорогим акцизом - 83% от сигаретного.

«Правительство Японии выставило высокий акциз. Я подозреваю, что будут его увеличивать до 100 %», - выразил мнение Эльдар Шамсутдинов.

Фото:total.kz

В последующем экономист предложил увеличивать акциз на нагреваемый табак в Казахстане как минимум до уровня Японии.

Отдельные исследования показывают, что люди, которые потребляют изделие из нагреваемого табака, продолжают курить сигареты. По сведениям эксперта, 30% людей, которые курят электронные сигареты, курят и сигареты. Более того, 20% курящих электронные сигареты никогда ранее не курили сигареты вообще.

Таким образом, устройство для нагревания табака – не инструмент сокращения вреда здоровью и перехода с обычных сигарет на устройство. Это расширение аудитории. При этом вред здоровью практически наносится одинаково. Поэтому считаю, что акциз надо устанавливать на уровне сигарет, потому что сейчас электронное устройство – просто инструмент для ухода от налогов. Просто происходит банальный уход от налогов», - прокомментировал экономист.

«Акциз – это налог за продукт, который либо вреден здоровью, либо наносит урон окружающей среде. Следуя этой логике, отдельные депутаты лоббируют этот интерес. Нет ни одного медицинского исследования, которое бы подтвердило этот факт, что система нагревания табака менее вредна, чем сигареты. Если это не доказано, значит нужно оставить акциз на тот же уровень, что и на обычную сигарету. Сейчас акцизы на сигареты и на ИНТ рассчитываются по-разному: на сигареты акциз высчитывается на 1 тыс. штук, в то время как на нагреваемый табак акциз исчисляется в расчете на килограмм табака. Уже идет диспропорция между обычными сигаретами и нагреванием табака», - считает Эльдар Шамсутдинов.

«Увеличение акциза принесет в разы больше прибыли, чем инвестиции в 100 млн от табачных компаний. Предложенная сумма инвестиций не составляет даже половину от ежегодного импорта табака и табачной продукции, по данным Trade map импорт составил 220 млн долларов США. При увеличении акциза на ИНТ страна за полтора года получит те же 100 млн долларов дохода, но уже в виде акцизов», - резюмировал эксперт.

Эльдар Шамсутдинов считает, что если не приравнять акциз на ИНТ к ставкам акциза на сигареты, бюджет упустит оценочный доход в размере 46 млрд тенге в 2022 году и 85 млрд в 2023.

Фото:cdn.segodnya.ua

«Сегодня как никогда важно перенести фокус доходов бюджета с ресурсного сектора, на ненефтяной. А приведение в порядок акцизов на вредные товары - одно из самых быстрых решений», - подчеркнул эксперт.

Главное фото:nippon.com