Акцию «Запечатлей момент, посади дерево!» запускают в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Управление парками культуры и отдыха Караганды запускает акцию «Запечатлей момент, посади дерево!», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ней могут принять участие жители города. Карагандинцам предоставят возможность с помощью посадки деревьев запечатлеть памятное событие своей жизни, будь то окончание школы, свадьба, юбилей или рождение детей. Для этого нужно будет приобрести саженцы и посадить их под присмотром специалистов.

Весенний сезон посадки деревьев начнётся 15 апреля. С 1 февраля стартует приём заявок на участие в акции от всех желающих. Сажать деревья можно будет только при наличии договорённости с организатором, который заблаговременно распределит места для посадки. Озеленению подлежат участки в пяти парках города: центральном, имени 50-летия Казахстана, имени 10-летия независимости, Победы и за мемориальным комплексом «Вечный огонь».

Обязанности по дальнейшему содержанию зелёных насаждений возьмёт на себя управление парками культуры и отдыха.

«Мы думаем, что посаженное собственными руками дерево сможет стать для человека более трогательным напоминанием о важных и радостных событиях его жизни, чем фото или видео. Потому что, помимо позитивных переживаний, оно будет вызывать ещё и чувство гордости за внесённую лепту в улучшение экологической ситуации в городе», - считает директор КГКП «Управление парками культуры и отдыха» Мадина Аширова.

Саженцы необходимо будет покупать непосредственно перед посадкой. Их высота должна составлять от 1,5 до 2,5 м, размер земляного кома - 40*50 см. Порода должна быть подходящая для местных климатических условий: липа, дуб, вяз, клён, ясень и так далее.