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вчера 23:41
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вчера 22:13
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вчера 19:21
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Акцию «Я против насилия!» провели в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Полиция и масса экспертов консультировали павлодарцев в торговом центре по всем вопросам, связанным с борьбой против насилия в отношении женщин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Любой желающий мог обратиться с интересующими вопросами и получить исчерпывающую консультацию квалифицированных специалистов», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
По данным ведомства, полиция вместе с представителями Павлодарского городского центра социально-психологической реабилитации адаптации женщин с детьми, павлодарского облсуда, управлений образования, здравоохранения, юстиции, культуры, развития языков и архивного дела и других заинтересованных организаций в торгово-развлекательном центре «Батыр молл» провела акцию «Я против насилия!».
Она посвящена Международному дню ликвидации насилия в отношении женщин, который ежегодно отмечается по положению Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Для посетителей торгового центра устроили концерт с участием городских творческих коллективов, которые своими яркими, зажигательными танцами и лиричным исполнением песенных композиции, зарядили позитивом горожан.
«Сотрудниками полиции Павлодарского региона на постоянной основе проводится работа по профилактике фактов насилия в отношении женщин, информирование населения о проблемах насилия в быту. Работа в данном направлении проводится в тесном взаимодействии полицейских с заинтересованными государственными органами и неправительственными организациями», - дополнили в департаменте полиции.
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