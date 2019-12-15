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Акцию  «Я против насилия!» провели в Павлодаре

15 Декабря 2019 21:00
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Акцию  «Я против насилия!» провели в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Полиция и масса экспертов консультировали павлодарцев в торговом центре по всем вопросам, связанным с борьбой против насилия в отношении женщин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Любой желающий мог обратиться с интересующими вопросами и получить исчерпывающую консультацию квалифицированных специалистов», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

По данным ведомства, полиция вместе с представителями Павлодарского городского центра социально-психологической реабилитации адаптации женщин с детьми, павлодарского облсуда, управлений образования, здравоохранения, юстиции, культуры, развития языков и архивного дела и других заинтересованных организаций в торгово-развлекательном центре «Батыр молл» провела акцию «Я против насилия!».

Она посвящена Международному дню ликвидации насилия в отношении женщин, который ежегодно отмечается по положению Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Для посетителей торгового центра устроили концерт с участием городских творческих коллективов, которые своими яркими, зажигательными танцами и лиричным исполнением песенных композиции, зарядили позитивом горожан.

«Сотрудниками полиции Павлодарского региона на постоянной основе проводится работа по профилактике фактов насилия в отношении женщин, информирование населения о проблемах насилия в быту. Работа в данном направлении проводится в тесном взаимодействии полицейских с заинтересованными государственными органами и неправительственными организациями», - дополнили в департаменте полиции.



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Ключевые слова: Павлодарская область,
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Автор:

Антон Гагарин

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