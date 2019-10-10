Акцию «Встреча на колесах» провели транспортные полицейские

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 октября транспортные полицейские провели очередную «Встречу на колесах» в пассажирских поездах сообщением «Костанай-Алматы 1» и «Караганда-Костанай», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

Само название определяет смысл мероприятия – диалог с пассажирами. Встреча проводилась под руководством первого заместителя начальника Линейного управления полиции на станции Нур-Султан полковника полиции Даулета Абдыкаримова с участием начальников отдела административной полиции и миграционной службы ЛУП на станции Нур-Султан, командира 1-й роты БСПП ДП на транспорте совместно с прокурором Акмолинской транспортной прокуратуры и представителя партии «Nur Otan».





Целью данного мероприятия является повышение правосознания и правовой культуры граждан, формирование у населения принципа «нулевой терпимости» к беспорядкам и мелким правонарушениям, а также повышение доверия граждан к полиции.

«Практика ведения такого вида взаимодействия с людьми действует в транспортной полиции не первый день. У людей появилась возможность рассказать об общем состоянии правопорядка в пути движения поездов, на железнодорожных вокзалах, выразить свои пожелания, высказать свое мнение о работе полиции в непринужденной обстановке», – разъяснил Д. Абдыкаримов.





В ходе мероприятия гражданам доведены основные правила безопасности нахождения на объектах железнодорожного транспорта, нормы действующего административного и миграционного законодательств РК. Также разъяснен запрет на курение в пассажирских поездах, который действует с 28 августа 2019 года.

«С начала текущего года по участку обслуживания ЛУП на станции Нур-Султан и подчиненных подразделениях за нарушение запрета курения в отдельных общественных местах к административной ответственности привлечен 321 граждан, из них с 29 сентября этого года за курение в пассажирских поездах - 12 правонарушителей, так как в течение месяца с момента введения полного запрета на курение в пассажирских поездах были меры предупредительного характера», – отметил начальник отдела административной полиции А. Килыбаев.

Отрадно, что все пассажиры поезда радушно встречали сотрудников правоохранительных органов. По всем обращениям были даны разъяснения. Также оказалось немало тех, кто выразил полицейским благодарность.



