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    Акцию в память ветеранов ВОВ провели молодежные организации АНК в столице

    9 Мая 2021, 17:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В День Победы по инициативе Республиканского молодежного движения Ассамблеи народа Казахстана «Жаңғыру жолы» прошла акция памяти на монументе Халық Қаһарманы Рахимжана Кошкарбаева в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    К акции присоединились лидеры республиканских молодежных организаций. Молодежь возложила цветы к подножию памятника и почтила минутой молчания память великого казахстанца и всех участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

    «Мы - счастливое поколение, потому что застали живые рассказы от участников той страшной войны. Мы знаем, как важно ценить мир и согласие, чтобы подобные трагедии не повторились. Сейчас нашу историю мы должны сохранить для подрастающего и будущих поколений, которые смогут узнать о тех событиях только из учебников», - отметили участники акции.

    В акции приняли участие лидеры молодежного движения АНК и этнокультурных объединений, представители молодежных организаций «Жарасым», «Конгресс молодежи Казахстана», «Ұлан-Ғайыр Дала Елі», детско-юношеской организации «Жас Ұлан».

    Отметим, что 30 апреля 1945 года лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и рядовой Григорий Булатов первыми установили Знамя Победы на фасаде поверженного Рейхстага. Уроженец Акмолинской области Рахимжан Кошкарбаев проявил доблесть во время военный операции по взятию Берлина.

    Историческая справедливость в отношении прославленного казахстанца была восстановлена после смерти героя, когда Казахстан объявил свою Независимости. В 1999 году Указом Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева присвоил Рахимжану Кошкарбаеву звание Халық Қаһарманы. В год 25-летия Независимости РК в столице был открыт 11-метровый монумент герою.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана АНК ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Патриотизм Общество Молодежь
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