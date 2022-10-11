Акцию по спасению каспийских тюленей провели в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау была проведена акция в рамках проекта «Сохранение популяции каспийского тюленя», которая предполагает сбор брошенных рыболовных сетей и морского мусора на побережье и в акватории залива Мангистау. Проект реализуется Институтом гидробиологии и экологии и направлен на защиту и содействие росту популяции находящихся под угрозой исчезновения каспийских тюленей и осетровых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате научно-практических работ в 2019-2021 гг. было выяснено, что побережье Каспия испытывает сильное загрязнение брошенными рыболовными сетями, пластиковым мусором, включая микропластик. Целью работ в 2022 году стало обследование и очищение от брошенных рыболовных сетей и мусора северного побережья полуострова Тупкараган и прилегающей акватории залива Мангистау, как важного мероприятия для восстановления Тюленьих островов - местообитания каспийского тюленя», - сообщили в Институте гидробиологии и экологии.

Результаты обследования обнаруженных трупов и останков тюленей на западном побережье полуострова Тупкараган показали, что рыболовные сети служат причиной гибели большинства тюленей.

«Исследования подтвердили, что на Тюленьих островах наиболее загрязненным участком является остров Кулалы, куда прибивается и сбрасывается большое количество сетей (61,8%). Следовательно, остров Кулалы служит «приемником» брошенных рыболовных сетей на осетровые виды рыб. Только в 2021 г. на этом острове было собрано 5377 кг морского мусора, из которых примерно 80% это брошенные рыболовные сети. Всего с 2014 года из Каспийского моря извлечено 878 брошенных рыболовных сетей (20 500 кг) и более 9 000 кг морского мусора, из брошенных сетей освобождены 53 осетра и 15 тюленей. К сожалению, большинство попавших в сети тюленей погибли. Научные исследования по изучению распространения микропластика в экосистеме залива Мангистау и обитающих там видов рыб – потенциальных объектов питания каспийского тюленя будут продолжены»,- проинформировали в Институте гидробиологии и экологи.