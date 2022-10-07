Акцию по профилактическому осмотру на дому провели медики Красного Яра

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В месячник пожилых людей медики ГККП центр ПМСП Красного Яра провели необычную акцию. Передвижной медицинский комплекс, на базе которого все местные жители могли пройти профилактический осмотр, посетил отдаленные поселки и предприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Некоторые наши пациенты не доходят до поликлиники из-за загруженности на работе. Другим сложно добраться. С этой целью мы и провели эту акцию. В передвижном медицинском комплексе у нас есть все условия для осмотра. Мы посетили колбасный цех в селе Красный Яр, в нем много сотрудников работают посменно и им тяжело выкроить время на посещение больницы. Затем село Красное, где есть престарелые пациенты, которые не имеют возможности приехать. Далее – поселок Нурлы Кош. Хотя в нем есть свой ФАП и узкие специалисты посещают его каждую неделю, в раках акции мы решили посетить и его», - отметила старшая медсестра ГККП центр ПМСП Гюльнара Букешова.

По словам заместителя директора ГККП центр ПМСП Асель Сепеновой, население могло получить консультации у терапевта, кардиолога, окулиста, стоматолога, гинеколога, а также сделать ЭКГ и УЗИ. Кроме того, в передвижном медкомплексе можно было получить прививку от гриппа или Covid.

Слова благодарности в адрес руководства управления здравоохранения региона и центра ПМСП высказали председатель Поликлинического наблюдательного совета Базарбай Абуов и член Общественного совета Александр Ежов.

«Мы глубоко тронуты вниманием, которое проявляется со стороны нашего управления здравоохранения. В своем обращении к народу наш уважаемый Президент Касым-Жомарт Токаев обязал открывать многопрофильные больницы, но сегодня на базе районной больницы у нас уже есть широкий охват диагностированием населения. Медицина идет к людям!» - подчеркнул Александр Ежов.

Работники предприятия, а также жители поселков Красное и Нурлы кош восприняли приезд медиков с воодушевлением, понимая, что теперь им не нужно будет ехать в поликлинику и выстаивать долгие очереди.

«Я считаю, что самое необходимое в нашей жизни – здоровье. И когда работаешь на большом предприятии, не всегда есть возможность отпроситься и пройти специалистов. Поэтому когда приезжает такой автобус к нам, конечно, все проходят обследование. Думаю, такую процедуру нужно делать хотя бы раз в год. Все должны следить за своим здоровьем. Потому как бывает, что человек долго не показывается врачу, а затем оказывается, что у него серьезное заболевание. Спасибо медикам, что приехали», - поделилась прошедшая обследование Наталья Данилева.