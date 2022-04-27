Акцию по мониторингу школьных туалетов и столовых запустили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки РК запускает республиканскую акцию по мониторингу школьных туалетов и столовых «Балаға лайық», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

В акции под лозунгом «Помоги школе стать лучше!» могут принять участие все желающие: школьники, волонтеры, детские представительства, педагоги, родители, представители

неправительственных организаций. Ранее министерство направляло письма в акиматы ряда регионов, в ведении которых находятся школы и их финансирование, для принятия мер по улучшению состояния школьных туалетов, вопросов безопасности и школьного меню.

«Мониторинг проводится не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы вместе приобщить школы к созданию необходимых условий для детей», – отметила заместитель председателя Комитета по охране прав детей Элина Паули.

Заинтересованные лица могут направить фото- и видеоматериалы столовых и санузлов на WhatsApp и Telegram по номеру 87006990446, также по ссылке. А также разместить их в Instagram и Tiktok с хэштегом #БалағаЛайық #balagalaiyq.

Поступившие фото и видео будут направлены в управления образования регионов с требованиями по устранению нарушений. Как только будет проведена «работа над ошибками», в Instagram будут опубликованы фото и видео школьных туалетов и столовых «до и после».

«Мы призываем всех принять активное участие в акции и сделать организации образования комфортными и безопасными», – добавила Элина Паули.