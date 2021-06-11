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    12:34, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Акцию «Остановим коронавирус вместе!» запустили в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Акцию «Остановим коронавирус вместе!» запустили общественные фонды и предприниматели Карагандинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

    Вакцинированным пенсионерам Балхаша и жителям Улытауского района выдают денежные сертификаты, на которые они могут приобрести продукты питания или оплатить коммунальные услуги. Социальную акцию «Остановим коронавирус вместе!» запустили предприниматели и общественные фонды региона.

    В Балхаше инициаторами акции стали предприниматели. Они выделили денежные средства и договорились с сетью продовольственных магазинов, а также коммунальными предприятиями города, которые будут принимать сертификаты от пенсионеров.

    «Сертификаты будут выдаваться в прививочных пунктах сразу после получения первого компонента вакцины. Они предназначены одиноким пенсионерам и тем, у кого минимальный размер пенсии. Также их получат пожилые люди, состоящие на диспансерном учёте с диагнозом «сахарный диабет». Мы запустили такую акцию, чтобы стимулировать вакцинироваться людей старшего поколения, которые относятся к группе риска», – отметили в отделе внутренней политики акимата Балхаша.

    В Улытауском районе также стартовала раздача денежных сертификатов вакцинированным гражданам. Её запустил общественный фонд «Арша Фаранд». Сертификаты на сумму 5 тысяч тенге выдаются вакцинированным жителям района старше 65 лет и многодетным.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Бизнес Карагандинская область Общество
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