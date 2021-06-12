Акцию «Остановим коронавирус вместе!» для пожилых людей запустили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Вакцинированным пожилым жителям Балхаша и Улытауского района выдают денежные сертификаты, на которые они могут приобрести продукты питания или оплатить коммунальные услуги. Социальную акцию «Остановим коронавирус вместе!» запустили предприниматели и общественные фонды Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Балхаше инициаторами акции стали предприниматели. Они выделили денежные средства и договорились с сетью продовольственных магазинов, а также коммунальными предприятиями города, которые будут принимать сертификаты от пенсионеров.

«Сертификаты будут выдаваться в прививочных пунктах сразу после получения первого компонента вакцины. Они предназначены одиноким пенсионерам и тем, у кого минимальный размер пенсии. Также их получат пожилые люди, состоящие на диспансерном учете с диагнозом «сахарный диабет». Мы запустили такую акцию, чтобы стимулировать вакцинироваться людей старшего поколения, относящихся к группе риска», – отметили в отделе внутренней политики акимата Балхаша.

В Улытауском районе также стартовала раздача денежных сертификатов вакцинированным гражданам. Ее запустил общественный фонд «Арша Фаранд». Сертификаты на сумму 5 тысяч тенге выдаются вакцинированным жителям района старше 65 лет и многодетным.